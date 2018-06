Trump, göçmen aileleri bir arada tutacak imzayı attı

Beyaz Saray'da törenle kararnameyi imzalayan Trump, yasa dışı göçmen sorununa bir an önce çözüm bulması konusunda da Kongre'ye çağrı yaptı.

Donald Trump, imza töreninde yaptığı kısa açıklamada, "Bunun çok önemli bir kararname olduğunu düşünüyorum. Bu kararname bir yandan sınırlarımızı güçlü ve güvenli tutarken, aynı zamanda aileleri bir arada tutmakla ilgilidir. Ailelerin ayrıldığını görmekten hoşnut olmadım" dedi.

Ailelerin ayrılmasına tepkiler

Trump'ın göçmen ailelerin bir arada kalması yönünde imza attığı gün, uygulamaya yönelik eleştiriler de ülke genelinde devam etti.

Demokratların başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter hesabından, "Dünya üzerindeki en güçlü ulus, çocukların ailelerinden koparılmasını kabul edilebilir bulduğunda, birçok ülkeye, göçmenlere ve azınlıklara nasıl davranabileceklerine dair bir sinyal göndermiş oluyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir sinyal" sözleriyle Trump yönetimine tepki gösterdi.

"Gerekirse hapse girmeye hazırlık yapacağım"

Diğer yandan, ABD'deki önemli insan hakları savunucularından Georgia Vekili Demokrat John Lewis de uygulamayı sert sözlerle eleştirdi.

Lewis, "Bana ne yapmam gerektiğini söyleyin. Sınıra gideceğim. Yeniden tutuklanacağım. Gerekirse hapse girmeye hazırlık yapacağım" ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump da, babasının attığı imzayla, artık göçmen ailelerinin çocuklarından ayrılmayacağını ve daha kapsamlı çözümün Kongre tarafından bulunması gerektiğini dile getirdi.

Kongre harekete geçti

Ülke genelinde ve hatta uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açan uygulamayı sona erdirmek için ABD Kongresi harekete geçmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da, sorunun çözümüne yönelik bir yasa tasarısının bugün oylamaya sunulacağını vurgulayarak, "Ailelerin bölünmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Göçmenlik yasalarımızı savunurken, bir yandan da aileleri bir arada tutacak adımları atacağız" değerlendirmesini yapmıştı.

Trump, Demokratları suçladı

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu Demokratların suçudur. Bize, düzgün bir göçmen yasası yapmak için gerekli sayıda oyu vermeyecekler. Onlar sınırların açık olmasını istiyor ki bu da korkunç suçları doğuruyor. Cumhuriyetçiler güvenlik istiyor. Ben de bu arada bazı şeyler üzerinde çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2 bin çocuk tutuluyor

Beyaz Saray'da önceki gün düzenlenen basın brifinginde gündemi değerlendiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ise, Nisan-Mayıs aylarında ABD'ye yasa dışı getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu açıklamıştı.

Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ve şartları uygun olanların iltica başvurusu yapabileceğini dile getirmişti.

Donald Trump ise, ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusunda, "ABD bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın. Bunun ABD'ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim gözetimimde" değerlendirmesini yapmıştı.

Children are being used by some of the worst criminals on earth as a means to enter our country. Has anyone been looking at the Crime taking place south of the border. It is historic, with some countries the most dangerous places in the world. Not going to happen in the U.S.