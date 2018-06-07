Trump G7'de geri adım atmayacak

Kanada'nın Charlevoix kentinde yapılacak G7 zirvesi, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ABD'ye yapılan yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinden sonra, liderlerin Trump'la yüz yüze gelecekleri ilk toplantı olacak.

"Trump kararından dönmeyecek"

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un, "Trump G7'de ticaret konusundaki sert tavrını değiştirmeyecek" açıklaması, Cuma ve Cumartesi günü yapılacak zirvede Trump'ın en önemli müttefikleriyle açıkça ters düşebileceğini gösterdi.

Trudeau ve Macron ile ikili görüşme

Kudlow ayrıca, haksız bulduğu uluslararası rekabetten Amerikan sanayisini ve işçilerini koruyacağını söyleyen Trump'ın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

G7 ülkeleri ABD'siz toplanacak

Bir Fransız yetkili, ABD dışındaki altı G7 ülkesi olan Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın ele alınacak temel konular üzerinde görüş birliğinde olduklarını söyledi. Zirvede Avrupa Birliği de ayrıca temsil ediliyor. Kanada'da iki kaynak, ABD ile diğer G7 üyeleri arasındaki görüş farklılıklarının son derece derin olduğunu, bu nedenle ortak bir zemin bulunması için üye devletlerin temsilcilerinin zirve başlamadan önce program dışı bir toplantı yaparak uzlaşı arayacağını söyledi.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD'nin AB ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Mayıs sonunda basına telefonla yaptığı açıklamada, bu ülkelerden (AB, Kanada ve Meksika) gelen çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti.

Vergi kararı sanayileşmiş G7 ülkelerini öfkelendirmiş ve Kanada ile Meksika'dan hemen karşı önlemler gelirken AB de misillemeye hazır olduğunu açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" demişti.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Listede, fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün ve puro gibi çeşitli ürünler var.

Kaynak: TRT Haber, Reuters