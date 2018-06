ABD Başkanı Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

ABD'nin çelik ve alüminyum gümrük vergileri yüzünden yaşanan çekişme, 43 yıldır ekonomi ve diğer sorunlar üzerinde mutlaka bir anlaşma zemini bulan sanayileşmiş ülkeler zirvesinin dağılması tehlikesi yaratıyor.

Trump zirve gününün sabahında Kanada ve G7 ülkelerinin "haksız ticaret anlaşmalarına" karşı eleştirilerine devam ederken, Beyaz Saray Trump'ın zirveden planlanandan erken ayrılacağını açıkladı.

Trump zirveden erken ayrılırsa, iklim değişikliği ve temiz enerji gibi konularda yapılacak müzakerelere katılmayacak ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve diğer liderlerin, ABD ticaret politikasını eleştirecekleri kesin olan kapanış konuşmalarını da dinlemeyecek.

Trump bugün Quebec'e hareketinden önce bir Twitter mesajında, "Haksız ticaret anlaşmaları sorununu G7 liderleriyle halletmek için sabırsızlanıyorum. Eğer olmazsa, bizim için daha da iyi olur" dedi.

Looking forward to straightening out unfair Trade Deals with the G-7 countries. If it doesn’t happen, we come out even better!