Trump G7 Zirvesi'nde Kanada ve Fransa liderleriyle görüştü

Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı görüştü.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ile Avrupa Birliği (AB) liderlerini Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix beldesinde bir araya getiren 44. G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günü tamamlandı.

Zirvenin ilk gününde liderler aile fotoğrafı çektirdi ve ayaküstü kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Daha sonra zirvede ikili görüşmelere geçildi. ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

"İlişkimiz çok iyi"

İki ülke arasındaki gümrük geriliminin gölgesinde yapılan görüşmede Trump, "İlişkimiz çok iyi. Gümrük vergilerini düşürmek ve ülkelerimiz için adil bir noktaya getirmek için çalışıyoruz. Çok mesafe katettik ama nasıl devam edeceğini göreceğiz." dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau ise gümrük vergisi konusunun çok önemli olduğunu ve iki ülkenin çıkarlarına da zarar vermeden çözülmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Trump-Macron görüşmesi

Trump, Trudeau görüşmesinden sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Zirvenin başladığı ilk saatlerde yapılması beklenen ikili görüşmeleri ertelenen Trump ile Macron, görüşmede ABD ile AB arasındaki ticaret ve gümrük vergisi gibi konuları ele aldı.

Trump, "İlişkimiz çok iyi ama ticaret konusunda bazı testler yaşadık. ABD, AB ülkelerine devasa ticaret açığı veriyor ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Olumlu şeyler olacağını düşünüyorum." dedi.

Macron ise iki tarafın da kazanacağı bir formülün bulunabilmesi için tarafların istekli olduğunu gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Macron, "Bazen ayrı düşündüğümüz şeyler oluyor ancak ortak endişelere ve değerlere sahip olduğumuzun farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

Twitter'dan her iki ülkeyi de hedef almıştı

Trump, son günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Kanada ve Fransa'yı hedef alarak bu ülkelerin haksız gümrük vergileri ile ABD'ye karşı avantaj sağladıklarını savunmuştu.

China already charges a tax of 16% on soybeans. Canada has all sorts of trade barriers on our Agricultural products. Not acceptable!