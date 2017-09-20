  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Trump, Filistin ve Ürdün liderleriyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde, Filistin ile İsrail arasında barışı sağlamanın "şimdiye kadarki en zor uzlaşma" olduğunu söyledi.

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Trump, Filistin ve Ürdün liderleriyle görüştü

ABD Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayrı ayrı görüştü.

72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan iki lider, New York Palace Oteli'nde görüştü.

Görüşmede, Ortadoğu Barışı ile ilgili gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, Trump, "barış görüşmeleri için çok çalıştıklarını" vurguladı.

"Eğer bu barışı gerçekleştirebilirsek herkes için çok büyük bir miras olur." ifadesini kullanan Trump, Filistin ve İsrail tarafıyla uyum içinde çalıştıklarına işaret etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Trump yönetiminin Ortadoğu Barışı konusundaki ciddiyetinden memnuniyet duyduklarını" ifade etti. Abbas, "Sayın Başkan'ın kararlılığı, bize gerçek bir barışa yakın olduğumuz konusunda güven veriyor." dedi.

"İran konusunda karar verdim"

ABD Başkanı Trump, bir basın mensubunun sorusu üzerine, İran'la nükleer anlaşmaya ilişkin, "Karar verdim, yakında bunun ne olduğunu öğreneceksiniz." açıklamasını yaptı. Ancak Trump, İran'la nükleer anlaşmanın akıbetiyle ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı.

Kral 2. Abdullah ile görüşme

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yine New York Palace Oteli'nde bir araya geldi. Görüşmede iki lider, ABD ile Ürdün arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirirken, Trump, "terörizme karşı verdiği mücadeleden dolayı" Ürdün Kralı'na teşekkür etti.

Devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmelerine devam eden Trump'ın, yarın yerel saatle 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağı açıklanmıştı.

Etiketler: abd başkanı donald trump, Trump, Filistin ve Ürdün liderleriyle görüştü
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