Trump 'evinde' protesto edildi

Amerikan Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonra gerçekleştirdiği ilk New York ziyaretinde protestolarla karşılandı.
New Yorklular, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile çeşitli etkinlikler çerçevesinde görüşmek üzere kente gelen başkanlarını protesto etmek için sokaklara döküldü..
Manhattan'da toplanan yüzlerce gösterici, Trump'ın politikalarına tepki gösterdi.
Göstericiler, "Göçmenlere evet, Trump'a hayır", "Benim başkanım değil" yazılı pankartlar taşıdı.
Yoksul kesimi sosyal güvenceden yoksun bırakacak Trump'ın yeni sağlık yasası da, göstericiler tarafından eleştirildi. Protestoculara yoldan geçen araç sürücüleri korna çalarak destek verdi.
Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösterilerde, Trump'ın eşi Melania ile küçük oğlunun yaşadığı, Trump Tower'ın çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. TRT Haber