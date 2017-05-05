  • 05 MAYIS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.575
    EURO 3.926
  • BIST 93038.49
    ALTIN 141.745
Buradasınız : » » Trump 'evinde' protesto edildi

Trump 'evinde' protesto edildi

Amerikan Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonra ilk kez, doğum yeri ve Demokrat Partinin kalesi New York'a gitti. Sokağa dökülen Trump karşıtları, başkanı protesto etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump evinde protesto edildi

Amerikan Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonra gerçekleştirdiği ilk New York ziyaretinde protestolarla karşılandı.

New Yorklular, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile çeşitli etkinlikler çerçevesinde görüşmek üzere kente gelen başkanlarını protesto etmek için sokaklara döküldü..

Manhattan'da toplanan yüzlerce gösterici, Trump'ın politikalarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Göçmenlere evet, Trump'a hayır", "Benim başkanım değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Yoksul kesimi sosyal güvenceden yoksun bırakacak Trump'ın yeni sağlık yasası da, göstericiler tarafından eleştirildi. Protestoculara yoldan geçen araç sürücüleri korna çalarak destek verdi.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösterilerde, Trump'ın eşi Melania ile küçük oğlunun yaşadığı, Trump Tower'ın çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. TRT Haber   

Etiketler: abd başkanı donald trump, new york, protesto, trump protesto
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER