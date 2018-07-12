Trump eski İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'la görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth'le bir araya geleceği tartışmalı İngiltere ziyareti bugün başlıyor. Trump, Brüksel’deki NATO zirvesinin ardından bugün öğleden sonra geleceği İngiltere’de Başbakan May ve Kraliçe 2. Elizabeth'le görüşecek.

Johnson'a gayriresmi ziyaret

Trump’ın İngiltere programı içinde yer almamakla birlikte pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson ile de bir araya gelmek istediği açıklandı. Johnson, seçim süreci boyunca destek verdiği Trump’ı öven açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelmişti. ABD medyasında yer alan haberlere göre Trump, ABD'nin İngiltere büyükelçisine "Dostum Boris ile görüşmek istiyorum" mesajı gönderdi.

ABD'nin İngiltere büyükelçisi devrede

ABD İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, " ABD Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşmek istiyorsa elimizden geleni yapacağız.Trump ve Johnson için bir toplantı düzenleceğiz" dedi.

Boris Johnson'ın istifası

İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) stratejisiyle ilgili tartışmaların yol açtığı kriz sebebiyle Boris Johnson, Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etmişti. Johnson, istifa mektubunda, Başbakan Theresa May'in planının İngiltere'yi somürge durumuna sürüklediğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, The Guardian