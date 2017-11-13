Trump el sıkışma töreninde şok oldu

ASEAN 31. Liderler Zirvesi'nin açılış töreni, 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Manila’daki Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 31. Liderler Zirvesi'nin açılışındaki geleneksel el sıkışma töreninde kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Geleneksel ASEAN el sıkışma pozisyonunu alan liderler, ellerini çapraz tutup yanındaki liderle el sıkışıyor.
Etrafındaki liderlere bakarak kısa süre şok yaşayan Trump'ın, yanında duran Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin eline uzanmakta zorlandığı kameralara yansıdı. Trump’ın şaşkınlığı liderleri de gülümsetti.
Dünya liderleriyle ikili görüşmelerinde kendine has el sıkışması şekliyle tanınan Trump, ellerini tuttuğu liderleri kendisine doğru çekerek kimi zaman sendelemelerine yol açıyor.
Kaynak: AA