Trump Dünya Ticaret Örgütü'nden ayrılma ısrarını sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nden çekilmesini istediğini üst düzey Beyaz Saray yetkililerine defalarca söyledi.

Haber sitesi Axios'ta yer alan habere göre, Trump danışmanlarına sık sık "Neden içinde olduğumuzu bilmiyorum. DTÖ, dünyanın geri kalanından ABD'ye kazık atmak için tasarlandı" diyor.

Axios, Dünya Ticaret Örgütü'nden çekilmenin ABD Kongresi'nin kararına bağlı olduğunu söylüyor. Axios, Trump'ın bu istediğini yerine getirmesinin pek mümkün olmadığını açıklıyor.

Ayrıca habere göre, Trump ile konuyu görüşen bir kaynak şunları söyledi:

"Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar Trump yönetiminin Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde ABD'ye adil ve dengeli olmadıklarını düşündükleri davranışlara çeşitli şekillerde dikkat çekmeye devam edecekler."

Kaynak: Reuters