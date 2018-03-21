Trump danışmanlarının ikazına rağmen Putin'i tebrik etti

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'daki danışmanlarının ikazlarını dinlemediği belirtildi.

İddiaya göre Trump, Putin'i "tebrik etmemesi" konusunda kendisini uyaran ulusal güvenlik danışmanlarının aksine Rusya lideriyle telefon görüşmesinde Putin'i "seçim başarısından dolayı" tebrik etti.

Zehirlenen Rus ajanı gündeme gelmedi

Aynı haberde söz konusu danışmanların, "İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı" konu başlığını Trump'ın konuşma notlarına yazdığı ancak Trump'ın bu konuyu gündeme getirmediği de öne sürüldü.

Senatör McCain'den Trump'a Putin tepkisi

ABD'de Senatonun önemli isimlerinden eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain, yazılı bir açıklama yaparak Trump'ın Putin'i tebrik etmesini eleştirdi.

Trump'ın Putin'e telefon açarak seçimlerde "mağdur" olan insanları aşağıladığını savunan McCain, "Bir ABD Başkanı, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek özgür dünyaya öncülük edemez. Trump, Putin'e tebrik telefonu açarak Putin rejimini protesto eden Rus vatanseverler dahil olmak üzere ülkenin geleceğini belirlemek için oy kullanma hakkı elinden alınan her Rus vatandaşını aşağılamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders günlük basın brifinginde, Trump-Putin görüşmesinde, İngiltere'de zehirlenen Rus ajanı Sergey Skripal konusunun gündeme gelmediğini açıklamıştı.

Beyaz Saray'daki Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşmesi sırasında basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Putin'i arayarak "yeniden seçilmesi dolayısıyla" tebrik ettiğini dile getirmiş ve "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

Nauert: Buna protokol denir

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Vekili ve Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik etmesini ise "protokol" ifadesiyle açıklamıştı.

Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta zehirlenmiş olarak bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Saldırıyla ilgili Rusya'yı suçlayan İngiliz hükümeti, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını ve 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA