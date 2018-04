Trump, Çin'in taviz vereceğini umuyor

İki ülke son günlerde birbirlerinin ihraç mallarına karşı on milyarlarca dolarlık gümrük vergileri getireceklerini açıklamıştı.

ABD yönetimi, vergilerin henüz yürürlüğe girmediğine ve anlaşmazlığın görüşmelerle çözümlenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor.

Donald Trump dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Çin, ticaret bariyerlerini kaldıracak çünkü doğru olan bu. Vergiler karşılıklı olacak ve fikri mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varılacak" açıklamasını yaptı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kişisel ilişkisinden söz eden Trump, kendisiyle her zaman dost kalacaklarını söyledi ve iki ülke için "harika bir gelecek olacağını" savundu.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!