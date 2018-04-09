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Buradasınız : » » Trump, Çin'in taviz vereceğini umuyor

Trump, Çin'in taviz vereceğini umuyor

ABD Başkanı Trump, Çin'in ticaret engellerini kaldıracağını tahmin ettiğini belirterek, dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticari ilişkileri konusunda iyimser olduğunu açıkladı.

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Trump, Çinin taviz vereceğini umuyor

İki ülke son günlerde birbirlerinin ihraç mallarına karşı on milyarlarca dolarlık gümrük vergileri getireceklerini açıklamıştı.

ABD yönetimi, vergilerin henüz yürürlüğe girmediğine ve anlaşmazlığın görüşmelerle çözümlenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor.

Donald Trump dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Çin, ticaret bariyerlerini kaldıracak çünkü doğru olan bu. Vergiler karşılıklı olacak ve fikri mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varılacak" açıklamasını yaptı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kişisel ilişkisinden söz eden Trump, kendisiyle her zaman dost kalacaklarını söyledi ve iki ülke için "harika bir gelecek olacağını" savundu.

 

 

ABD, geçen hafta Salı günü 50 milyar dolar değerinde ithal Çin ürününe gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Trump, Çin mallarına ayrıca 100 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi düzenlenmesi için talimat vermişti.

Çin ise, ABD bu söylediklerini yaparsa, kendisinin de "çok sert bir karşı darbe vurmaya" hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, ticaret savaşı, çin, abd
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