Trump Çin'e sınırlamalarından geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmayacak.

Bunun yerine Kongre'nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edecek.

Kararı Kongre verecek

Bu tedbirler, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önemli olan teknolojilerin ele geçirilmesini önleyecekti.

ABD ekonomi yönetiminden kıdemli yetkililer, konferans bağlantısında tedbirlerin Kongre'nin takdirine bırakıldığını açıkladı.

Tasarı neyi hedefliyor?

Yetkililere göre, en iyi seçeneğin Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası olduğuna karar verdi.

Tasarı, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve Beyaz Saray iş birliğinde hazırlandı.

Yabancı yatırımlarla ilgili ulusal güvenlik sınırlamaların kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

Trump'tan onay geldi

Trump, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, tasarıyı destekleyeceğini onayladı.

"FIRRMA'nın mevcut versiyonlarını, danışmanlarımla inceledikten ve birçok Kongre üyesiyle tartıştıktan sonra böyle bir düzenlemenin teknolojik liderliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve ekonomik refahımızı tehdit edecek yağmacı yatırım uygulamalarıyla mücadele edecek ek araçları sağlayacağına karar verdim."

Eğer Kongre tasarıyı geçiremezse...

Donald Trump ayrıca yönetiminin, tasarının yasalaşmasının ardından içerdiği tedbirleri güçlü şekilde uygulayacağını da söyledi.

Kongre'nin tasarıyı geçirememesi durumunda ise başkanlık yetkisini kullanacak.

Çin'e hırsızlık suçlaması

Başkan Trump, Mart'ta Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığının ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 600 milyar doları bulduğunu savundu.

Ülkesinin fikri hakları ve teknolojilerini korumak için Çin'e ek gümrük vergileri ve yatırım kısıtlamaları getirilmesi için başkanlık kararnamesi çıkardı.

Ticaret savaşı diniyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın Çinli şirketlerin, teknoloji sektörüne yatırımlarının nasıl kısıtlanabileceğiyle ilgili iki ay içinde Beyaz Saray'a bir rapor sunması gerekiyordu.

Analistlere göre Trump'ın kararı Kongre'ye devretmesi yumuşama sinyali. Ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerini bir nebze yatıştırabilir.

Kaynak: AA