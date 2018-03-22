  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Trump, Çin'e ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar getirecek

Trump, Çin'e ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar getirecek

ABD Başkanı Trump, ülkesinin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı gerekçesiyle Çin'e karşı ceza niteliği taşıyan ticari tedbirleri açıklayacak.

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Trump, Çine ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar getirecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ceza niteliğini taşıyan ticari tedbirleri, Washington saatiyle 12.30'da (TSİ 19.30) duyuracak.

Çin'in ABD'nin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı ve Amerikalı şirketlerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından Ağustos 2017'de başlattığı soruşturma sonucunda alınacak kararlar çerçevesinde, Çin menşeli yüzlerce ürüne ek gümrük vergileri konulmasının yanı sıra Çinli şirketlerin ABD'deki yatırımlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor.

Söz konusu yatırım kısıtlamalarla, ABD'nin yapay zeka ve mobil teknoloji alanlarının korunmasının hedeflendiği belirtiliyor.

İsmi saklı kalması şartıyla basına bilgi veren yetkililer, Çin'den ithal edilen elektronik cihazlardan ayakkabıya kadar birçok ürünün tabi tutulacağı gümrük tarifelerinin toplam tutarının en az 50 milyar dolara ulaşabileceğini kaydetti.

Uluslararası ticaret uzmanları ise ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük tarifelerine yönelik tartışmalar henüz dinmeden, Çin'i hedef alan yeni tedbirler açıklamasının "ticaret savaşı" endişelerini yükseltebileceğine işaret ediyor.

Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri nedeniyle uluslararası ticaret sistemine zarar vermekle itham ederken, bu karara gereken cevabı vereceklerini bildirmişti.

Küresel hisse senedi piyasalarında "ticaret savaşı" endişeleriyle birkaç gün boyunca süren sert kayıplar yaşanmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: vergi, ticaret, kısıtlama, Gümrük, çin, alüminyum, ABD başkanı Trump
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