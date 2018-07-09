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Trump: Çin Kuzey Kore'ye müzakereleri bitirmesi için baskı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Kuzey Kore’ye, ABD ile müzakerelerden vazgeçmesi yönünde baskı yaptığını iddia etti.

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Trump: Çin Kuzey Koreye müzakereleri bitirmesi için baskı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Kuzey Kore’ye, ABD ve Kuzey Kore arasında devam eden nükleer silahlardan arınma müzakerelerinden vazgeçmesi yönünde baskı yaptığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un iki ülke arasında imzalanması planlanan anlaşmadan vazgeçmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

"Kuzey Kore ile nükleerden arınma konusunda anlaşamaya vardık" diyen Trump, Çin'in ise süreçten rahatsız olduğunu belirtti. Bunun temel sebebinin Çin ile ABD arasındaki vergi krizi olduğunu vurgulayan Trump, "Çin, Kuzey Kore’ye anlaşmadan vazgeçmesi yönünde baskı yapıyor olabilir" ifadelerini kullandı.


 

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jon-un, Singapur'daki zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasında anlaşmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim, tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını tamamlamak için çalışmayı taahhüt ederken, ABD kısa süre öncesine kadar düşman ülke kabul ettiği Kuzey Kore'nin güvenliğini sağlama güvencesi vermişti.

Kaynak: İHA, TRT Haber

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