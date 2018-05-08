Trump, Çin Devlet Başkanı ile görüşecek

ABD Başkanı Trump Twitter'dan, "Bu sabah 08.30'da arkadaşım Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim. Öncelikli konular, iyi şeylerin olacağı ticaret ilişkileri ve güvenin kurulduğu Kuzey Kore olacak" açıklamasını yaptı.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Mayıs 2018

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı belirtilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Krizin çözülmesi için taraflar masada

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözmek için, ABD'den bir heyet geçen hafta Pekin'e giderek iki günlük görüşmelere başlamıştı. Görüşmelerde, ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Beyaz Saray, Çin'in Üst Düzey Ekonomi Danışmanı Liu He'nin, Trump yönetimiyle ticaret görüşmelerini yeniden başlatmak için gelecek hafta Washington'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber