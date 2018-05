Trump, Çin Devlet Başkanı ile görüşecek

ABD Başkanı Trump Twitter'dan, "Bu sabah 08.30'da arkadaşım Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim. Öncelikli konular, iyi şeylerin olacağı ticaret ilişkileri ve güvenin kurulduğu Kuzey Kore olacak" açıklamasını yaptı.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.