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Trump: Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore konusunda Çin’i eleştirdi. Trump 'Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.' dedi.

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Trump: Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore konusunda Çin’i eleştirdi.

Trump, şu paylaşımda bulundu:

“Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz yıllık yüzlerce milyar dolarlık ticaretlerini yapmalarına müsaade ettiler ancak onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi.”

Trump’ın paylaşımı Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze denemesinden sonra geldi.  

Etiketler: abd başkanı donald trump
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