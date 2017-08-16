  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Trump, Charlottesville'deki ırkçı gösterilerde iki tarafı da suçladı

Trump, Charlottesville'deki ırkçı gösterilerde iki tarafı da suçladı

ABD Başkanı Trump, Virginia eyaletinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan ırkçı protestolar ve şiddet olaylarında her iki tarafı da suçladı.

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Trump, Charlottesvilledeki ırkçı gösterilerde iki tarafı da suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Trump Tower'daki rezidansında düzenlediği basın toplantısında ırkçı protestolara destek verdiği yönündeki suçlamalara cevap verdi.

Şiddet olaylarına karışan bütün tarafları kınadığını ifade eden Trump, "Neonazileri kınadım, birçok farklı grubu kınadım ama bu kişelerin hepsi Neonazi ya da beyazların üstünlüğünü savunan kişiler değildi." dedi.

Irkçı gösteriler sonrası açıklama yapmakta gecikmekle eleştirilen Trump, gerçekleri öğrenmeden açıklama yapmak istemediğini belirterek, "Pek çok politikacının aksine, söylediklerimin doğruluğundan emin olmak istedim." diye konuştu.

Şiddet olaylarında her iki tarafı da suçlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Washington'ın da kölesi vardı, öyleyse onun da heykelini kaldıracak mıyız"

Irkçıların kaldırılmasını istemediği köleliği savunan komutan Robert Edward Lee'nin heykeli ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, şunları söyledi:

"George Washington'ın da kölesi vardı, öyleyse onun da heykelini kaldıracak mıyız. Peki Thomas Jefferson'a ne diyorsunuz, onu seviyor musunuz, çünkü onun da kölesi vardı, onun heykelini de kaldıralım mı? Tarihi değiştiriyorsunuz, kültürü değiştiriyorsunuz. Neonazilerden bahsetmiyorum, onlar tabii ki kınanmalı ama orada Neonazi ya da ırkçı olmayan gruplar da vardı ve medya onlara adil davranmadı."

Charlottesville'deki olaylarda aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne süren aşırı milliyetçi kişiyle ilgili ise, "Ailesi ve ülkesi için utanç kaynağı, buna terör diyebilirsiniz; cinayet diyebilirsiniz, ne isterseniz diyebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Trump, abd
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