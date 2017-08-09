  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Trump çareyi 'gerçek haber' kanalında buldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendi haber kanalını kurdu.

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Trump çareyi gerçek haber kanalında buldu

Göreve geldiği günden bu yana medya ile başı dertte olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çareyi kendi haber kanalını kurmakta buldu.

Kişisel Facebook hesabı üzerinden yayına başlayan Trump'ın kanalının ismi: Gerçek haber

Haber servisi "Real News", Trump'ın kişisel facebook hesabı üzerinden yayın yapıyor.

Türkçe adıyla "gerçek haber" serisinin amacı, Amerikan Başkanı'nın kendi ifadesiyle "Trump'ın görmezden gelinen başarılarını anlatmak".

Cumhuriyetçi Parti’nin sözcüsü ve siyaset yorumcusu Kayleigh McEnany (KEYLİ MAKENANİ)’nin sunduğu ‘Haftalık Haberler’in çekimi Trump Tower’da yapılıyor.

Programda Trump’ın hafta içerisinde yürürlüğe soktuğu yeni politikalar tanıtılıyor.
 

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Donald Trump, Trump, gerçek haber kanalı
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