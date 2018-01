Trump büyükelçilik binasını beğenmedi, Londra gezisini iptal etti

Amerikan Başkanı, ziyaretini neden iptal ettiğini açıkladı, Obama'yı eleştirdi.

Trump, Londra'da yeni Amerikan büyükelçiliği binasını açacaktı, Obama yönetiminin tercihi olan yeni büyükelçilik binasını beğenmedi. Obama'yı, Londra'daki eski büyükelçilik binasını çerez parasına satmakla suçladı.

Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajı şöyle:

"Londra gezimin iptal nedeni, Obama yönetiminin Londra'da en iyi yerdeki ve belki de en hoş büyükelçilik binasını çerez parasına satmış olmasıdır. Yerine ise bölgenin dışında 1 milyar 200 milyon dolara yenisi yapıldı. Kötü bir anlaşma. Benden de kurdeleyi kesmem istendi. Hayır, olmaz!"

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!