  • 12 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 4.558
  • BIST 115683.79
    ALTIN 161.011
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump büyükelçilik binasını beğenmedi, Londra gezisini iptal etti

Trump büyükelçilik binasını beğenmedi, Londra gezisini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek ay yapacağı Londra gezisini iptal etti. Sosyal medya hesabından ziyaretinin iptal gerekçesini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump büyükelçilik binasını beğenmedi, Londra gezisini iptal etti

Amerikan Başkanı, ziyaretini neden iptal ettiğini açıkladı, Obama'yı eleştirdi.

Trump, Londra'da yeni Amerikan büyükelçiliği binasını açacaktı, Obama yönetiminin tercihi olan yeni büyükelçilik binasını beğenmedi. Obama'yı, Londra'daki eski büyükelçilik binasını çerez parasına satmakla suçladı.

Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajı şöyle:

"Londra gezimin iptal nedeni, Obama yönetiminin Londra'da en iyi yerdeki ve belki de en hoş büyükelçilik binasını çerez parasına satmış olmasıdır. Yerine ise bölgenin dışında 1 milyar 200 milyon dolara yenisi yapıldı. Kötü bir anlaşma. Benden de kurdeleyi kesmem istendi. Hayır, olmaz!"

 

 

ABD Başkanı Trump iptal ettiği ziyaret için büyükelçilik binasını gerekçe gösterse de Londra'da bu gezinin nasıl karşılanacağı tartışılıyor.

Özellikle Trump'ın, Londra'nın Müslüman belediye başkanı Sadık Han ve Müslümanlarla ilgili açıklamaları tepki çekmişti.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: londra, abd başkanı donald trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER