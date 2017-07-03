Trump bunu da yaptı! CNN'i dövdü

Bazı medya kanallarıyla arasında suların durulmadığı Trump, eleştirel tepkilerine bir yenisini ekledi.

Donald Trump son olarak sosyal medya hesabından kafasında CNN logosu bulunan bir kişiyle güreşirken ve onu yere sererken gösteren bir montaj video paylaştı.

Önceki yıllarda gerçekleşen Amerikan güreşi etkinliğine ait videoda Trump, CNN logolu karakteri dövdükten sonra zafer edasıyla uzaklaşıyor.

Video sonunda da CNN yerine de "Sahte Haber Ağı" anlamına gelen FNN yazısı beliriyor.

ABD Başkanı’nın bu paylaşımı, gazetecilere karşı şiddeti özendirdiği gerekçesiyle tepki çekti.



Trump, CNN , ABC ve NBC televizyonlarının da aralarında bulunduğu bir çok medya kuruluşunu “sahte haber” yapmakla suçluyor.

Son olarak Washington’da katıldığı bir toplantıda Trump sahte medyanın onu susturmak istediğini ama buna izin vermeyeceğini belirtti.

“Sahte medya Beyaz Saray’a çıkışımızı durdurmaya çalıştı. Fakat ben başkanım, onlar değil” dedi.