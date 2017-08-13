Trump bu sefer de Venezuela'yı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ardından Venezuela'yı da tehdit etti. Trump, " Venezuela'ya karşı askeri seçenek olasılığını gözardı etmiyorum." dedi.
Trump, Venezuela'ya karşı askeri seçenek dahil bütün olasılıkların masada olduğunu söyledi.
Venezuela Savunma Bakanı ise Trump'ın tehdidini "çılgınlık" olarak tanımladı.
Venezuela'da kısa süre önce darbe girişiminde bulunulmuş, Valencia kentinde askeri üsse saldıran darbeciler, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bastırılan darbe girişiminin arkasında ABD ve Kolombiya'nın olduğunu iddia etmişti.
Gerginlik tırmanırken Maduro, Trump'a görüşme çağrısında bulunmuştu. Beyaz Saray, Trump'ın bu çağrıya Venezuela'da demokrasinin tesis edilmesi halinde olumlu yanıt vereceğini duyurdu.