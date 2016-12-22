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Trump Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Boeing'den yeni Air Force One uçağının 4 milyar dolardan daha aza mal olacağına dair söz aldı.

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Trump Boeingden maliyeti düşürme sözü aldı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki tatil tesislerinde, Boeing ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri (CEO) Dennis Muilenburg ve Marillyn Hewson ile bir araya geldi.

Donald Trump'ın geçen günlerde, Air Force One ve F-35 programlarının maliyetleri nedeniyle eleştirdiği iki şirketin CEO'larıyla yaptığı toplantıda yaklaşık 10 Pentagon yetkilisinin hazır bulunduğu belirtildi.

Boeing'in CEO'su Muilenburg, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni Air Force One uçağının 4 milyar dolardan daha aza mal olması için Trump'a "kişisel bir söz" verdiğini söyledi.

Trump, yaklaşık iki hafta önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan havacılık şirketi Boeing'in gelecek başkanlar için ürettiği Air Force One 747'nin maliyetinin 4 milyar doları aşacağını ifade ederek, bu durumu "Maliyeti kontrolden çıkmış." diye eleştirmiş ve "Siparişi iptal edin." çağrısında bulunmuştu.

Lockheed Martin CEO'su Lewson ise Trump'ın Mar-a-Lago tatil tesislerinden basına herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı. Lewson daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, "verimli" geçen görüşmenin, maliyetlerin düşürülmesi yönünde kaydedilen ilerlemeyi anlatmak için kendisine bir fırsat yarattığını belirtti. AA

Etiketler: ABD Başkanı seçilen Trump, boeing, Air Force One, söz
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