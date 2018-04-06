Trump: Biz savaşı çoktan kaybettik

New York'taki bir radyoda röportaj veren Trump, geçtiğimiz gün Twitter'dan attığı mesajı yeniden dile getirdi. "Bizim bir ticaret savaşımız yok" diyen Trump, ABD'nin ticaret savaşını çoktan kaybettiğini açıkladı.

"ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksizler"

Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "'Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi. Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun devam etmesine izin veremeyiz'' demişti.

Trump "Biraz acı çekmeyeceğiz demiyorum, ama piyasa yüzde 40, 42 artış kaydetti; belki bunun bir miktarını kaybedebiliriz. Fakat sonunda çok daha güçlü bir ülkeye sahip olacağız" dedi.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iyi bir ilişkisi olduğunu ve ticaret sorunlarını aşacaklarını umduğunu ifade etti.

Süreç nasıl gelişti?

ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yeni gümrük vergisi getiren kararı geçen ay imzalamıştı. Buna göre, Çin'e 10 farklı sektörde 50 milyar dolardan fazla ek gümrük vergisi getirilecek. Çin'den ithal edilen 100'den fazla ürün karardan etkilenecek.

Trump'ın kararına karşı Pekin de harekete geçmiş, misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

Trump'ın, Çin karşısında ticaret açığını düşürme amacıyla aldığı kararın, dünyanın iki büyük ekonomisi arasında ticaret savaşına yol açmasından ve dünya ekonomisini etkilemesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Reuters