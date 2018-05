Trump, Beyaz Saray'da Kim Kardashian'ı ağırladı

Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve üst düzey danışmanı Jared Kushner ile bir araya geldi.

Kardashian, Trump'tan, 1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve halen Alabama’daki bir cezaevinde bulunan Alice Marie Johnson’ın affedilmesini istedi.

Twitter hesabından Kardashian'la bir fotoğraflarını paylaşan Trump, "Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" dedi.

Kardashian ise, Twitter mesajlarında Trump'a teşekkür ederek, Alice Marie Johnson’ın affedilmesine dair olumlu düşündüklerini ve Johnson’ın ikinci bir şansı hak ettiğini söyledi.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.