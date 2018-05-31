Trump, Beyaz Saray'da Kim Kardashian'ı ağırladı

Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve üst düzey danışmanı Jared Kushner ile bir araya geldi.

Kardashian, Trump'tan, 1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve halen Alabama’daki bir cezaevinde bulunan Alice Marie Johnson’ın affedilmesini istedi.

Twitter hesabından Kardashian'la bir fotoğraflarını paylaşan Trump, "Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" dedi.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Mayıs 2018

Kardashian ise, Twitter mesajlarında Trump'a teşekkür ederek, Alice Marie Johnson’ın affedilmesine dair olumlu düşündüklerini ve Johnson’ın ikinci bir şansı hak ettiğini söyledi.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 Mayıs 2018

We are optimistic about Ms. Johnson’s future and hopeful that she —and so many like her—will get a second chance at life. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 Mayıs 2018

Ailece Trump'ı destekliyorlar

Kim Kardashian'ın eşi Amerikan hip hop/rap şarkıcısı Kanye West, Twitter'dan Trump'a övgü dolu mesajlar göndermiş, takipçileri West'in paylaşımlarına sert tepki göstermişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters