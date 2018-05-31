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Trump, Beyaz Saray'da Kim Kardashian'ı ağırladı

Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesini beklerken, Beyaz Saray, Trump ile şov yıldızı Kim Kardashian görüşmesine ev sahipliği yaptı.

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Trump, Beyaz Sarayda Kim Kardashianı ağırladı

Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve üst düzey danışmanı Jared Kushner ile bir araya geldi.

Kardashian, Trump'tan, 1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve halen Alabama’daki bir cezaevinde bulunan Alice Marie Johnson’ın affedilmesini istedi. 

Twitter hesabından Kardashian'la bir fotoğraflarını paylaşan Trump, "Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" dedi.


 

Kardashian ise, Twitter mesajlarında Trump'a teşekkür ederek, Alice Marie Johnson’ın affedilmesine dair olumlu düşündüklerini ve Johnson’ın ikinci bir şansı hak ettiğini söyledi.


 


 

Ailece Trump'ı destekliyorlar

Kim Kardashian'ın eşi Amerikan hip hop/rap şarkıcısı Kanye West, Twitter'dan Trump'a övgü dolu mesajlar göndermiş, takipçileri West'in paylaşımlarına sert tepki göstermişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Trump, Kim Kardashian, beyaz saray, Alice Marie Johnson, abd
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