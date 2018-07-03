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Trump: Ben olmasaydım Kuzey Kore'yle savaş halinde olabilirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ve ABD arasındaki iletişimin iyi gittiğini söyleyerek, "Eğer ben olmasaydım, şimdi Kuzey Kore'yle savaş halinde olabilirdik" dedi.

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Trump: Ben olmasaydım Kuzey Koreyle savaş halinde olabilirdik

Twitter'dan gündem hakkında yeni açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore ile iletişim iyi gidiyor. Bu arada 8 aydır roket fırlatılmıyor ve nükleer test yapılmıyor. Asya'nın tamamı çok heyecanlı. Sadece muhalefet ve yalan habercilik şikayetçi. Eğer ben olmasaydım, şimdi Kuzey Kore ile savaş halinde olabilirdik" dedi.


ABD - Kuzey Kore zirvesi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, geçtiğimiz ay Singapur’da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, iki ülke arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konularında bir dizi taahhüdü içeren ortak açıklamaya imza atmıştı.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, nükleer test, Kuzey Kore, abd
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