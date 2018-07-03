Trump: Ben olmasaydım Kuzey Kore'yle savaş halinde olabilirdik

Twitter'dan gündem hakkında yeni açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore ile iletişim iyi gidiyor. Bu arada 8 aydır roket fırlatılmıyor ve nükleer test yapılmıyor. Asya'nın tamamı çok heyecanlı. Sadece muhalefet ve yalan habercilik şikayetçi. Eğer ben olmasaydım, şimdi Kuzey Kore ile savaş halinde olabilirdik" dedi.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Temmuz 2018

ABD - Kuzey Kore zirvesi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, geçtiğimiz ay Singapur’da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, iki ülke arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konularında bir dizi taahhüdü içeren ortak açıklamaya imza atmıştı.

Kaynak: TRT Haber