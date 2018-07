Trump: Ben olmasaydım Kuzey Kore'yle savaş halinde olabilirdik

Twitter'dan gündem hakkında yeni açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore ile iletişim iyi gidiyor. Bu arada 8 aydır roket fırlatılmıyor ve nükleer test yapılmıyor. Asya'nın tamamı çok heyecanlı. Sadece muhalefet ve yalan habercilik şikayetçi. Eğer ben olmasaydım, şimdi Kuzey Kore ile savaş halinde olabilirdik" dedi.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!