Trump başkanlığı garantiledi

4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde seçmenlerin doğrudan başkanı değil, başkanı seçmekle görevli Seçici Kurul üyelerine oy verdikleri ABD'de, delegeler partilerinin adayı için dün 50 eyalet ve başkent Washington DC'de oylarını kullandı.

ABD'nin "seçilmiş başkanı" Cumhuriyetçi Donald Trump, 538 üyeli Seçici Kurul'un oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 304 delegenin oyunu alarak başkanlığını garantilemiş oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre toplam 538 delegeden 304'ünün oyunu alan seçilmiş başkan Trump, Seçici Kurul nezdinde Beyaz Saray'daki koltuğunu garanti altına aldı. 8 Kasım'daki seçimlerde 306 delege kazanan Trump, sadece Teksas eyaletindeki 2 delegenin oyunu alamadı.

Teksas oyları ile 270'i geçti

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde doğu eyaletlerinde başlayan oylamanın öğleden sonraki bölümünde Teksas eyaletindeki oy işleminin belli olmasıyla Trump'ın, 270 sayısını geçtiği bildirildi.

Böylece Trump, oylamanın sonucunu beklemeden gerekli delege sayısını aşarak başkanlığını garanti altına aldı.

Ülkenin batısında yer alan California gibi eyaletlerdeki oy işlemi devam ederken ilerleyen saatlerde ülke genelindeki son verilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Bu sonuçla, geçen temmuz ayından bu yana ülke gündemini meşgul eden ve son haftalarda Beyaz Saray düzeyinde resmiyet kazanan "Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddialarının Seçici Kurul oylarını etkilemediği görülüyor.

Trump için "formalite"

Seçici Kurul üyelerinin katıldığı oylama, başkanlık için gereken 270 barajını aşıp 8 Kasım'daki seçimlerde 306 delegeye ulaşan "seçilmiş başkan" Trump için formalite olarak görülüyordu. Hangi adaya oy verecekleri önceden belli olan kurul üyeleri arasından bugüne kadar sadece bir Cumhuriyetçi delege, partisinin adayı Trump'a oy vermeyeceğini açıklamıştı. AA