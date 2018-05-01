Trump; Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya vergi tarifelerini erteledi

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada Brezilya, Arjantin ve Avustralya ile anlaşmaların ayrıntılarının da kısa sürede kesinleşeceği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan bir kaynak, 1 Haziran’dan sonra tarifeleri durdurmak için daha fazla erteleme olmayacağını söyledi.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel Beyaz Saray ziyaretlerinde, AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters