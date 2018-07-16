Trump: Avrupa Birliği düşmanımız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki ziyareti öncesinde CBS televizyonuna konuştu.

"Düşman çok"

Başkan Trump, eleştiri oklarını Avrupa Birliği'ne yöneltti, "Bizim çok düşmanımız var." dedi.

"Ticarette bize yaptıkları konusunda Avrupa Birliği'nin düşman olduğunu düşünüyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nden beklemezsiniz ama düşmanlar."

"Çin ve Rusya rekabetçi"

Donald Trump Çin'i, ekonomik olarak Rusya'yı da çeşitli şekillerde "düşman" olarak tanımladı.

"Ama bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hiçbir şey demek değil. Onların rekabetçi olduğu anlamına geliyor."

"Sözlerini yerine getirmiyorlar"

ABD Başkanı, Avrupa'yı neden düşman listesinin başına koyduğu sorusuna "Avrupa'da diğerleri gibi. Avrupa ülkeleri ABD'den nemalanıyor. Bu ülkelerin bir çoğu NATO kapsamında taahhütlerini yerine getirmiyor."

Putin-Trump görüşmesi bugün

Trump geçen hafta NATO Zirvesi'ne katıldı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deydi.

Daha sonra Londra'ya giden Trump bugün Helsinki'de Putin ile görüşecek.

Kaynak: AA