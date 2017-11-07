Trump, Asya turunun ikinci durağı olan Güney Kore'de

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore meselesine çözüm için çıktığı Asya turunda ilk etapta Japonya'da temaslarda bulunduktan sonra ikinci durak olan Güney Kore'ye geçti.

Trump'ı başkent Seul'ün 70 kilometre güneyindeki Osan Hava Üssü'nde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıladı.

Trump ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile birlikte helikopterle ABD'nin Camp Humphreys üssüne giderek buradaki askerlerle birlikte sofraya oturdu.

Daha sonra başkent Seul'e geçecek Trump için Mavi Saray'da karşılama töreni düzenlenecek. Törenin ardından ABD ve Güney Kore liderleri görüşecek.

Mayıs ayında göreve gelen Moon, ilk kez ülkesine resmi ziyarette bulunan bir devlet başkanını Mavi Saray' dışında karşıladı.

Bu arada Trump'ın ziyareti, Kuzey Kore'nin 3 Eylül'deki altıncı nükleer denemesi sonrası bölgede oluşan gergin atmosfere rastladı.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 1992'deki turundan sonra en uzun Asya turuna çıkan Trump, pazartesi günü Japonya ile başladığı 13 günlük turunun ikinci durağı olan Güney Kore'de iki gün kalacak.

Seul'ün ardından 8-9 Kasım'da Çin'de temaslarda bulunacak Trump, 10-12 Kasım'da Vietnam'ı ve 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek.

Trump-Şi görüşmesi kilit önemde

Siyaset uzmanları, Trump ve Şi'nin Pekin'de yapacağı görüşmenin, Kore Yarımadası'ndaki mevcut gerginliğin çözümünde kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD ve Çin basınında yer alan haberlerde, Trump-Şi görüşmesinde, Kuzey Kore meselesi üzerinde ayrılık noktalarını vurgulamak yerine iş birliğine odaklanılacağı savunuluyor.

Bu arada Seul yönetiminin ABD'nin yanı sıra Japonya'nın da dahil olduğu üçlü askeri ittifaka yanaşmayacağı söylemine Trump'ın ziyareti sırasında nasıl karşılık vereceği merak edilen konulardan birini oluşturuyor.

Kuzey Kore meselesinde ABD ve Çin arasında sıkışan Moon'un denge siyaseti, muhafazakar muhalefet Bağımsız Kore Partisinin (LKP) sert eleştirilerine hedef oluyor.

Moon-Trump görüşmesi öncesi hükümetten gelen THAAD açıklamasının, Trump'ın ziyareti öncesi ABD ile iş birliğinin geliştirilmesini riske attığını savunan LKP Sözcüsü Kang Hyo-sang, "Moon hükümetinin şimdi yapmak zorunda olduğu şey, ABD ile güçlü askeri ittifak vasıtasıyla Çin üzerindeki baskıyı artırmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA