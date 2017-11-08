Trump, Asya turunun en önemli ayağı olan Çin'de

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore meselesine çözüm için çıktığı Asya turunun en önemli durağı olan Çin'e ulaştı.

Trump ilk defa ziyaret ettiği Çin'de, temaslarına Devlet Başkanı Şi Jinping ile Yasak Şehri gezerek başladı.

Seul'deyken yaptığı açıklamada, "yarın çok heyecanlı bir gün olacak" demiş, ipucu vermemişti.

Trump'ın Çin'i Kuzey Kore ve ticaret konularında sıkıştırmaya çalışacağı değerlendiriliyor.

Çin'in Kuzey Kore'ye karşı daha sert tavır takınmasını isteyen Trump, Pekin'in Pyongyang'la ticaret ve finansal ilişkilerini de sonlandırmasını talep ediyor.

Çin ise yaptırımların tek başına yeterli olmayacağı, sorunun çözümü için diyaloğun gerekli olduğunu savunuyor.

ABD, Çin ile ticaretinde de geçen yıl 347 milyar ABD doları açık verdi. Trump'ın bu açığı kapatmak için Pekin'e yeni önerilerle gittiği belirtiliyor.

Trump-Şi görüşmesi kilit önemde

Siyaset uzmanları, Trump ve Şi'nin Pekin'de yapacağı görüşmenin, Kore Yarımadası'ndaki mevcut gerginliğin çözümünde kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD ve Çin basınında yer alan haberlerde, Trump-Şi görüşmesinde, Kuzey Kore meselesi üzerinde ayrılık noktalarını vurgulamak yerine iş birliğine odaklanılacağı savunuluyor.

Eski ABD Başkanı George HW Bush'un 1992'deki turundan sonra en uzun Asya turuna çıkan Trump, Japonya ve Güney Kore’de temaslarını tamamladı,13 günlük turunun üçüncü durağı olan Çin’de ise 2 gün kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ÇKP 19. Ulusal Kongresi’nden sonra Çin’e devlet başkanı düzeyinde ziyaret eden ilk lider oldu. Pekin’in ardından Trump, 10-12 Kasım'da Vietnam'ı, 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber/AA