  • 16 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.107
    EURO 5.088
  • BIST 110687.74
    ALTIN 177.973
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump, askerlerini Suriye'den çekmekte kararlı

Trump, askerlerini Suriye'den çekmekte kararlı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri birlikleri Suriye'den hala çekmek istediğini ancak zaman belirlemediğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump, askerlerini Suriyeden çekmekte kararlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararı bir kez daha gündeme geldi. 

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın askeri birlikleri çekmekte hala kararlı olduğunu ancak zaman belirlemediğini söyledi.

"Suriye'den ayrılmanın vakti geldi"

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Trump, ABD için Suriye'de varlık göstermenin ciddi bir külfet olduğunu, askerlerin geri çekilmesi için hızla karar alınacağını sözlerine ekledi. 

"Bizim öncelikli amacımız DEAŞ'tan tamamen kurtulmaktı. Bu görevi neredeyse tamamladık. Bundan sonra ne yapacağımıza diğer taraflarla da koordineli olarak hızla karar vereceğiz. Ulusumuzu yeniden inşa etmeye odaklanacağız. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" 

YPG/PKK'ya 200 milyon dolarlık desteği dondurdu

Dışişleri Bakanlığına talimat veren Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK'ya planlanan 200 milyon dolar yardımı da dondurmuştu.

Trump ayrıca ABD'nin Ortadoğu'daki savaşlara 7 trilyon dolar harcadığını söyleyerek bunun büyük bir hata olduğunu söylemişti.

"Türkiye ile Suriye konusunda işbirliği geliştirilmeli"

Suriye'yle ilgili Türkiye'yle işbirliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinde gündeme geldi.

Trump, Fransız mevkidaşına Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi. 

Kaynak: TRT Haber, REU

Etiketler: Trump, suriye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER