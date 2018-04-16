Trump, askerlerini Suriye'den çekmekte kararlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararı bir kez daha gündeme geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın askeri birlikleri çekmekte hala kararlı olduğunu ancak zaman belirlemediğini söyledi.

"Suriye'den ayrılmanın vakti geldi"

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Trump, ABD için Suriye'de varlık göstermenin ciddi bir külfet olduğunu, askerlerin geri çekilmesi için hızla karar alınacağını sözlerine ekledi.

"Bizim öncelikli amacımız DEAŞ'tan tamamen kurtulmaktı. Bu görevi neredeyse tamamladık. Bundan sonra ne yapacağımıza diğer taraflarla da koordineli olarak hızla karar vereceğiz. Ulusumuzu yeniden inşa etmeye odaklanacağız. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek"

YPG/PKK'ya 200 milyon dolarlık desteği dondurdu

Dışişleri Bakanlığına talimat veren Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK'ya planlanan 200 milyon dolar yardımı da dondurmuştu.

Trump ayrıca ABD'nin Ortadoğu'daki savaşlara 7 trilyon dolar harcadığını söyleyerek bunun büyük bir hata olduğunu söylemişti.

"Türkiye ile Suriye konusunda işbirliği geliştirilmeli"

Suriye'yle ilgili Türkiye'yle işbirliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinde gündeme geldi.

Trump, Fransız mevkidaşına Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, REU