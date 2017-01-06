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'Trump artık yetişkin gibi davranmalı'

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, istihbarat teşkilatına yönelik çıkışlarını eleştirdiği seçilmiş Başkan Donald Trump'a olgunlaşması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Trump artık yetişkin gibi davranmalı

Amerikan PBS televizyonunun "Haber Saati" programına konuk olan Biden, seçilmiş başkanın sosyal medyada son zamanlardaki eleştirel paylaşımlarına yönelik Trump'ın artık bir yetişkin gibi davranması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Bir başkanın istihbarat kurumlarına güvenmemesi ve dinlemeye yanaşmamasının "tehlikeli ve düşüncesizce" olduğunu söyleyen Biden, "(Trump'ın) İstihbarat teşkilatından çok daha iyi biliyor olduğunu iddia etmesi, birinin fizik konularını fizik profesöründen daha iyi biliyorum demesine benziyor. Kitabı okumadım, ancak daha iyisini biliyorum demeye benziyor." dedi.

'Artık harekete geçme zamanı'

Trump'ın son günlerdeki sosyal medya paylaşımlarına da değinen Başkan Yardımcısı Biden, "Bırak çocukluğu Donald ve büyü artık. Sen başkansın. Bir şeyler yapma zamanı artık." şeklinde konuştu.

Trump görevi devraldıktan sonra her şeyin daha netleşeceğini belirten Biden, "Şimdi artık oturup insanların hayatını etkileyen konuları ciddi bir şekilde konuşma zamanı." ifadesini kullandı.

İki hafta sonra başkanlık görevini devralacak Trump, Rusya'nın kendi lehine ABD seçimlerine etki ettiği iddialarını reddederek istihbarat raporlarına güvenmediğini dile getirmişti. Trump, sosyal medya üzerinden, "Bilgisayar sunucularının incelenmesini hiçbir zaman talep etmeyenler, siber saldırı konusunda nasıl bu kadar emin olabilirler?" paylaşımında bulunmuştu.

Etiketler: pbs televizyonu, joe biden, Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı
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