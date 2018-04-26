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Trump, Apple CEO'su Cook ile ticareti görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Apple CEO'su Tim Cook'u kabulünde ticaret üzerine görüşüldüğünü bildirdi.

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Trump, Apple CEOsu Cook ile ticareti görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiğini açıkladı.

İkili arasındaki görüşmenin birkaç hafta önce ayarlandığını belirten Sanders, "Toplantının odak noktası ve amacı ticareti tartışmaktı" diye konuştu.

Cook'un, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin ardından, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow ile bir araya geldiği de vurgulandı.

Apple CEO'su ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin ve ticaret yönetiminin önde gelen isimlerinin Çin'le ticaret geriliminin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğindeki bir heyetin ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini duyurmuştu.

Trump yönetiminin kurumsal vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürmesini takiben Amerikan ekonomisine gelecek 5 yılda 350 milyar dolar katkıda bulunacağını açıklayan Apple, Beyaz Saray'ın iyi ilişkilere sahip olduğu şirketler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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