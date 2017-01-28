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Trump Amerikan ordusunu büyütüyor

ABD Başkanı Trump, Pentagon'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette,"Amerikan ordusunun büyütülmesini ve nükleer silahların modernize edilmesini" öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

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Trump Amerikan ordusunu büyütüyor

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis’in Pentagon’da gerçekleştirilen yemin törenine katıldı.

Trump, törenden önce kuvvet komutanlarıyla özel bir görüşme yaptı.

Mattis’in yemin töreninde konuşan Trump, yeni savunma bakanını övdü ve kendisini “tam bir aksiyon adamı” olarak nitelendirdi.

Trump, tören sonrasında, Amerikan ordusunun büyütülmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

İçeriği resmi olarak açıklanmayan kararnamenin, Amerikan ordusunun büyütülmesini ve nükleer silahların modernize edilmesini öngördüğü belirtiliyor.

Yeni kararname ile önceki Başkan Obama döneminde başlatılan ve “yüksek öncelikli operasyonlar” listesinde yer alan projeler de durduruluyor.

Kararname, 30 gün içinde, DEAŞ ile mücadele ve eğitim, bakım, mühimmat gibi konularda ordunun hazırlığı ile ilgili bir rapor hazırlanması için Savunma Bakanlığı'na talimat veriyor.

Çin ve Rusya’ya karşı Amerikan ordusunun nasıl operasyonlar yapacağı konusunda da Pentagon'dan inceleme talep ediliyor.  
 

Etiketler: Trump, ABD ordusu, matttis
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