Trump Almanya'yı hedef aldı

NATO Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'yı hedef aldı.

Trump paylaşımında, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" ifadesini kullandı.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.