"Trump, Alman araçlarının satışını engelleyecek" iddiası

Alman dergisi Wirtschaftswoche'ın Avrupalı ve ABD'li diplomatlara dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Alman lüks otomobillerin ithalatını engelleyebileceğini söyledi.

Mercedes-Benz araçlar New York sokaklarında gezemeyecek

Buna göre Trump, Nisan ayında Macron'a, dış ticaret politikasında değişiklik yapmayacağını ve Mercedes-Benz araçların New York sokaklarında gezmesini engellemeyi amaçladığını ifade etti.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray ziyaretlerinde AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Gümrük vergisi, ABD'ye ihracatın Alman otomobil üreticilerine getirisini tamamen ortadan kaldırabilir. Evercore ISI analistlerinin geçen hafta yayımladığı değerlendirmeye göre, ek gümrük vergisi lüks Alman üreticilere 4.5 milyar euro yük getirecek.

Kaynak: Reuters