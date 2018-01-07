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Trump: Akıl sağlığımla ilgili ancak 'dahi' değerlendirmesi yapılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, akıl sağlığıyla ilgili eleştirilere "Açıkçası hayatım boyunca taşıdığım en büyük iki değer, akli denge ile zeki olmamdır." şeklinde yanıt verdi.

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Trump: Akıl sağlığımla ilgili ancak dahi değerlendirmesi yapılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında yeni piyasaya çıkan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitaba ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığıyla ilgili iddialara ilişkin, "Açıkçası hayatım boyunca taşıdığım en büyük iki değer, akli dengem ile zeki olmamdır. Çok başarılı bir iş adamıyken televizyon dünyasına girdim ve sonra da ilk denememde başkan oldum. Bence bunun için sadece zeki değil, dahi nitelemesi yapılabilir, oldukça dengeli bir dahi." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Camp David'de Cumhuriyetçi liderlerle bir araya gelen Trump, kitabın yazarı Michael Wolff ile Beyaz Saray'da hiç görüşmediğini ve kitabın "uydurma" iddialarla dolu olduğunu savundu.

Kitapta kendisiyle ilgili "akıl sağlığı başkan olmaya elverişli değil" şeklindeki iddialara değinen Trump, ABD'nin en iyi okullarından birine gittiğini, çok başarılı bir öğrenci olduğunu, milyar dolarlık işletmeler kurduğunu, televizyon dünyasında başarılı olduğunu ve ilk denemesinde ülkeye başkan seçildiğini dile getirdi.

Trump, yazarın kendisiyle 3 saat röportaj yaptığı iddiasına ilişkin de "Ayrıca beni hiç de tanımayan bu adam, Beyaz Saray'da benimle 3 saat röportaj yaptığını söylüyor. Böyle bir şey olmadı. Bu kendisinin hayal dünyasında var. Onunla hiçbir zaman Oval Ofis'te buluşmadım." ifadelerini kullandı.

Psikiyatr ile görüşme iddiası

ABD'de cuma günü piyasaya çıkan ve dakikalar içinde tükenen "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, tartışmalara neden olmuş, kitapta Trump'ın kişisel özellikleri ve başkan olmaya ehil olup olmamasıyla ilgili iddialar dikkati çekmişti.

Aralık ayı başında bir grup Cumhuriyetçi vekilin, Yale Üniversitesinde hocalık yapan psikiyatr Bandy X. Lee ile görüşerek Trump'ın akli dengesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu iddiası geçen hafta başkent kulislerini sarsmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd başkanı donald trump
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