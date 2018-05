Trump, Adalet Bakanı Sessions'dan memnun değil

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Adalet Bakanı Jeff Sessions'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Rusya soruşturmasından kendini çeken Sessions'a yönelik daha önce de birçok eleştiri yapan Trump, Güney Carolina Cumhuriyetçi Vekili Trey Gowdy'nin Sessions hakkındaki sözlerine atıfta bulundu.

Rep.Trey Gowdy, “I don’t think so, I think what the President is doing is expressing frustration that Attorney General Sessions should have shared these reasons for recusal before he took the job, not afterward. If I were the President and I picked someone to be the country’s.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Mayıs 2018

"Keşke başka birini seçseydim"

Adalet Bakanı olarak Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendini uzak tutmasının doğru olmadığını savunan Trump, Gowdy'nin "Eğer ben Başkan olsaydım ve ülkenin en üst düzey adalet yöneticisi olarak seçtiğim kişi 'Kusura bakmayın, önümdeki en önemli dosya ile ilgilenemeyeceğim' deseydi ben de tepki gösterirdim. Ülkede birçok iyi hukukçu var. Başkan Trump başka birini seçebilirdi." şeklindeki sözlerini Twitter paylaşımında alıntıladı ve "Keşke (başka birini) seçseydim." ifadesini kullandı.

....chief law enforcement officer, and they told me later, ‘oh by the way I’m not going to be able to participate in the most important case in the office, I would be frustrated too...and that’s how I read that - Senator Sessions, why didn’t you tell me before I picked you..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Mayıs 2018

Trump daha önceki açıklamalarında da Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendini çekeceğini bilmesi halinde başka birini bu göreve seçeceğini dile getirmiş, Sessions ise görevde olduğu sürece Trump yönetimine ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini ifade etmişti.

....There are lots of really good lawyers in the country, he could have picked somebody else!” And I wish I did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Mayıs 2018

ABD Adalet Bakanı Sessions'ın 2016'da yapılan ABD başkanlık seçim kampanyası döneminde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki defa görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından üzerindeki baskı artan Sessions, 2 Mart 2017'de yaptığı açıklamayla, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale iddialarının araştırıldığı tüm soruşturmalardan çekilmişti.

Kaynak: AA