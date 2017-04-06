Trump, Abe'ye Kuzey Kore konusunda güvence verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore konusunda her türlü seçeneğin masada olduğu mesajını verdi.

Kyodo ajansının haberinde, görüşmede Trump'ın "ABD'nin Kuzey Kore'nin yarattığı ciddi güvenlik tehdidi karşısında müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin arkasında olduğu" konusunda Abe'ye güvence verdiği bildirildi.

Abe'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, "Kuzey Kore'nin dünkü füze denemesinin tehlikeli bir provokatif eylem olduğu ve Japonya'nın güvenliğine büyük tehdit oluşturduğu" konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Açıklamada, "Japonya, Kuzey Kore'ye verilecek yanıt konusunda ABD ve uluslararası toplumun diğer aktörleriyle çabalarını koordine etmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Florida'da yapacağı ikili görüşme öncesinde, Trump ve Abe'nin Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı sürdürdüğü nükleer silah ve füze programından caydırılması için Çin'in oynayacağı rolün önemi konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Trump ve Abe'nin, Çin'in Pyongyang yönetiminin füze denemelerinin ardından bu ülkeden kömür ithalatını durdurmasını yeterli bulmadığı vurgulandı.

Abe'nin ofisinden yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı'nın, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı her türlü seçeneğin masada olduğu konusundaki tavrını "güçlü şekilde desteklediği" ifade edilirken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen ay dile getirdiği "askeri müdahale" seçeneği konusunda ise değerlendirmede bulunulmadı. AA