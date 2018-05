Trump: ABD'nin ticari kazanımları, şımarık Çin için çok zor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, "Üst düzey heyetimiz, Çinli liderler ve iş insanları ile yapılan uzun görüşmelerin ardından dönüş yolundalar. Yarın görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek için buluşacağız. Ancak ABD'nin ticari kazanımları, çok şımarık olan Çin için oldukça zor" dedi.

Our high level delegation is on the way back from China where they had long meetings with Chinese leaders and business representatives. We will be meeting tomorrow to determine the results, but it is hard for China in that they have become very spoiled with U.S. trade wins!