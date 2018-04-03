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Buradasınız : » » "Trump, ABD'nin Suriye'den çıkacağı sözüne şimdilik bağlı"

"Trump, ABD'nin Suriye'den çıkacağı sözüne şimdilik bağlı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Trump, DEAŞ'a karşı başarı kazandıktan sonra ABD'nin Suriye'den çıkacağı ile ilgili önceki sözlerine şimdilik bağlı." dedi.

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&quot;Trump, ABDnin Suriyeden çıkacağı sözüne şimdilik bağlı&quot;

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı Abdül Hasan Mahmud Ali ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki tek amacının terörle mücadele olduğu yönünde güvence verdiğini hatırlatan Lavrov, buna rağmen son aylarda ABD'nin Fırat'ın doğusuna yerleştiğini gözlemlediklerini belirtti.

Lavrov, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkabileceğine yönelik sözlerine bağlı kalacağını düşündüğünü vurguladı.

"O (Trump) DEAŞ'a karşı başarı kazandıktan sonra ABD'nin Suriye'den çıkacağı ile ilgili önceki sözlerine şimdilik bağlı. Burada önemli olan şudur ki, ABD bütün üye devletlerin egemenliği ve bütünlüğüne saygı göstermeyi içeren BM anlaşmasını ihlal ederek kendi birliklerini, özel kuvvetlerini, hava kuvvetlerini (Suriye'ye) gönderdi, koalisyonu toparladı."

ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde perşembe günü düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Bölgedeki diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde yüz bitireceğiz. DEAŞ'ın elinden hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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