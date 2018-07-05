Trump: ABD neden Venezuela'yı işgal etmiyor?

Geçtiğimiz Ağustos ayında Oval Ofis’te Venezuela’ya yaptırımların konuşulduğu bir toplantı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, toplantı sona ermek üzereyken danışmanlarına dönerek “Hızla dağılan bir Venezuela bölgesel güvenliği tehdit ederken, neden ABD bu baş belası ülkeyi işgal etmesin?” diye sorduğu açıklandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster dahil odada bulunan herkes Trump'ın sorusu karşısında sersemledi. Associated Press'in haberine göre olay, Amerikan yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Trump'ı ikna etmeye çalıştılar

Yaklaşık 5 dakika süren fikir alışverişi esnasında McMaster ve Tillerson, Trump'a Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu cezalandırma amaçlı askeri bir operasyonun nasıl ters tepeceğini ve Latin Amerika ülkeleri arasında çok zor kazanılan desteği kaybetme riskini doğuracağını anlattı.

Danışmanlarının ikna çabalarından etkilenmeyen Trump, fikrinde ısrarını sürdürdü ancak askeri planlar hazırlanması için bir talimat vermedi. Trump, 1980’lerde Panama ve Grenada’nın işgali gibi geçmişteki “güç diplomasisi” örneklerini hatırlattı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

11 Ağustos’ta Trump, Maduro’yu iktidardan indirmek için “askeri seçenek” fikrini dillendirerek dost ve düşmanları alarma geçirdi. Trump’ın kamuoyu önündeki açıklamaları, onun ‘reality şov’ TV programları geçmişi nedeniyle önce Amerikan siyasi çevrelerinde çok ciddiye alınmadı.

Ancak bundan kısa süre sonra Trump konuyu Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos’a açtı. İki üst düzey Kolombiyalı yetkili de bu bilgiyi doğruladı.

Latin Amerikalı liderlerden fikir aldı

Eylül ayında BM Genel Kurulu sırasında Trump, Santos da dahil Latin Amerika’daki dört müttefikin liderleriyle özel bir akşam yemeğinde konuyu tekrar gündeme getirdi.

Amerikalı yetkili, Trump’ın konuyu gündeme getirmemesi konusunda özel olarak uyarıldığını ancak Başkan’ın yemekteki ilk sözünün “ekibim benden bunu söylemememi istedi” olduğunu belirtti. Trump bu cümlesinden hemen sonra da her bir lidere, askeri bir çözüm istemediklerinden emin olup olmadıklarını sordu ve her birinden net biçimde “eminiz” yanıtını aldı.

Beyaz Saray açıklama yapmadı

Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Ancak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir sözcüsü, ABD’nin Venezuela’da demokrasinin yeniden tesisi ve istikrarın getirilmesine yardımcı olmak için elindeki tüm seçenekleri değerlendireceğini belirtti. Trump’ın öncülüğüyle ABD, Kanada ve Avrupa Birliği, Maduro dahil çok sayıda Venezuelalı yetkiliye yaptırımlar getirmişti.

Kaynak: AP