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Trump 19 Ocak'ta ticari işletmelerinden istifa etmiş

ABD Başkanı Donald Trump, göreve resmi olarak geldiği 20 Ocak tarihinden bir gün önce sorumluluğu olan 400'den fazla ticari işletmeyle ilişiğini kesti.

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Trump 19 Ocakta ticari işletmelerinden istifa etmiş

"Trump Organizasyon" tarafından açıklanan ve Amerikan CNN kanalının detayını paylaştığı belgeye göre Trump, 20 Ocak'ta yapılan yemin töreninden bir gün önce, sorumluluğu bulunan 400'ü aşkın ticari işletmeden resmen ayrıldı.

Donald Trump'ın, 19 sayfalık istifa mektubunda, "Ben, Donald J. Trump, işgal ettiğim tüm yetki ve pozisyonlardan istifa ediyorum. İstifam şu andan itibaren geçerlidir." ifadelerini kullandı.

"Donald Jr. ve Eric Trump, tüm şirketlerden sorumludur"

Başkanlık koltuğuna oturduğu için ticari işlerle uğraşması yasak olan Trump, tüm şirketlerinin yetki ve sorumluluklarını iki oğluna bıraktığını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da konuyla ilgili açıklamasında, "Donald Jr. ve Eric Trump, tüm şirketlerden sorumludur." demişti.

Etiketler: ABD Başkanı, Donald Trump, ticari işletme
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