  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Trump 15,25 milyar dolarlık "Harvey paketi"ni imzaladı

Harvey Kasırgası'nın mağdurlarına maddi destek sağlanmasını öngören yasa tasarısı Trump tarafından onaylandı.

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Trump 15,25 milyar dolarlık &quot;Harvey paketi&quot;ni imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası'nın mağdurları için hazırlanan 15 milyar 250 milyon dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını imzaladı.

ABD Senatosundan 17'ye karşı 80 oyla geçen, Temsilciler Meclisinde de 90'a karşı 316 oyla kabul edilen tasarı Trump tarafından onaylandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı yasa tasarısını imzalayarak kasırgadan etkilenen afetzedelere gerekli desteği sağladı. Düşüncelerimiz ve dualarımız zarar gören insanlarla." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Trump'ın imzaladığı yasa tasarısı sayesinde ABD'nin borç limiti 3 ay süreyle artırıldı. Böylece ABD federal hükümetinin 8 Aralık'a kadar finanse edilerek faaliyette kalması sağlanmış oldu.

Öte yandan, Senato ve Temsilciler Meclisindeki "hayır" oylarının tamamının Cumhuriyetçi Parti temsilcilerinden geldiği bildirildi.

"Hayır" oyu kullanan Cumhuriyetçilerin, Harvey Kasırgası yardım paketine karşı olmadığını ifade eden uzmanlar, Cumhuriyetçi liderlerin borç limitini 3 ay yerine 18 ay süreyle artırılması talebinde bulunduklarını ancak bunun Trump tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Etiketler: abd başkanı donald trump, Harvey Kasırgası, ABD Senatosu
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