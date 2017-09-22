Trudeau'den 'sömürgecilik' itirafı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında, ülkesinin yerli halka yönelik "aşağılama ve istismarının" Kanadalılar üzerinde kalıcı etkileri olduğunu söyledi.

Trudeau, BM 72. Genel Kurul Genel Görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada ülkesinin tarihiyle yüzleşen itiraflarda bulundu.

Daha önce, göreve geldiği 2015 yılındaki açıklamasında ülkesinin Aborjin halklarıyla ilişkilerini düzeltme sözü veren Trudeau, bu konudaki kararlığını BM kürsüsünde bir kez daha teyit etti.

Konuşmasında, 1 milyon 400 bin nüfuslu yerli halkla uzlaşma konusuna değinen Trudeau, "sömürgecilik ve istismarın" iyi eğitim ve temiz suya erişmek gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorluk çeken Kanada yerlilerine zarar verdiğini dile getirdi.

Kanada'nın, "büyük utanç" tarihine yanıt niteliğinde geçmiş adaletsizlikleri düzeltmek ve Kanada yerli halkları için daha iyi yaşam kalitesi sağlamak anlamına gelen kanun ve politikaların geniş şekilde incelenmesine karar verdiğini belirten Trudeau, "Kanada başkalarının yaşadığı zorlukların yaşanmadığı bir harikalar diyarı değildir." dedi.

İklim değişikliği

Başbakan Trudeau, iklim değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Dünyada iklim değişikliği gerçeğinden ve bunun zararlarından kaçabilecek hiçbir ülkenin olmadığını vurgulayan Trudeau, "Kanada buna karşı koyan gerçekçi bir şansı olan küresel plan için mücadele etmeye devam edecek." diye konuştu.

Ayrıca Trudeau, ticaret ve ekonomik kalkınma, kadınların ve kız çocuklarının başarısı, sürdürülebilirlik ve insan merkezli temalar hakkında da görüşlerini aktardı.