TRTWORLD Çalışanları Myanmar'da gözaltına alındı

Gazeteciler Lau Hon Meng, Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe drone ile Myanmar parlamentosuna yakın bir bölgede çekim yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

Myanmarlı yetkililer ekibin drone ile çekim yapmak için izinlerinin olmadığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında ekibin sürücüsü de bulunuyor.

Vizelerinde herhangi bir sorun bulunmayan gazetecilerin sorgusu hala devam ediyor. TRTWORLD yetkilileri gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Myanmar'ın Arakan bölgesinde yüzlerce müslüman budist çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti, yaklaşık 600 bini ise komşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı.

TRT HABER