TRT World, yetimlerin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World, Ramazan bayramında Suriyeli çocukları unutmadı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan hediyeler İdlib'deki yetimlere gönderildi.

Projeye, 42 farklı milletten çalışanıyla TRT World'ün yanı sıra Esenler Belediyesi ve Torku da destek verdi.

Cilvegözü sınır kapısına ulaşan kutular, Türk Kızılayı'nın da desteği ile Suriye'nin İdlib kentindeki yetimlere dağıtıldı.

Kutunun içerisinde ayrıca TRT World ailesinin bayram dileklerini ileten Arapça bir mektup da yer aldı. 500 yetim bayram öncesi bir nebze olsun sevinç yaşadı.

Ayrıca TRT World, insani meselelere dair farkındalığı arttırmaya yönelik yeni kampanyalar düzenlemeyi hedefliyor.