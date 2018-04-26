TRT World Suriye cezaevlerinde işkence görerek kurtulan insanların dramını ekranlara taşıyacak

Türkiye'nin uluslararası haber platformu TRT World’ün ödüllü belgesel serisi Off the Grid dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları içindeki mazlum insanların hikayelerini araştırmaya devam ediyor.

TRT World ekranında 29 Nisan Pazar günü saat 22.30'da "Suriye’nin Katliam Evleri" adlı yeni bölümüyle yayınlanacak olan belgesel, yıllarca cezaevlerinde işkence görmüş kadın ve adamların acı dolu hikayesini ve Beşşar Esad'ın baskıcı gözaltı sistemini ekrana getiriyor.

Suriye'de iktidarın yönetiminde bulunan ve İnsan Hakları Veri Analiz Grubu'nun iddialarına göre bir "devlet öldürme makinesi" olarak tanımlanan Saydnaya Hapishanesi'nde yaşanan olayları konu alan belgeselde, Mart 2011 ve Aralık 2015 tarihleri arasında her ay ortalama 300 ölüm olmak üzere yaklaşık 18 bin kişinin öldürüldüğü iddiası araştırılıyor.

"Bazen ayakta bile öldüler"

Belgeselde, Saydnaya Hapishanesi eski muhafızlarından Hamza ile yapılan röportajda, hapishanede çalıştığı bir yıl içerisinde mahkumların Saydnaya Hapishanesi'ne ölmek üzere gönderildiğini anlatıyor.

Hamza, sürekli işkence ve insanlık dışı muamelelere katlanmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Saydnaya Hapishanesi'nde o kadar çok insan öldü ki onları sayamazdık. Aynı yerde ayakta durmak, yemek yemek ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek zorundaydılar. Banyo yoktu. Bazen ayakta bile öldüler." bilgisini veriyor.

Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen Mouhssine Ennaimi, annesi tarafından 15 bin dolar rüşvet ödendikten sonra hapishaneden kurtulan ve Avrupa'ya yolculuk yapan Omar Al Shogre ile röportaj gerçekleştiriyor.

"İnsanların birbirlerini su için öldürdüğünü gördüm"

Hapishanede 3 yıl boyunca işkence gören Al-Shogre, tutukluların sadece işkenceye değil, aynı zamanda suç işlemeye de zorlandığını belirterek, "İnsanların birbirlerini su için öldürdüğünü gördüm. Babasını bir parça ekmek için öldüren bir çocuk bile gördüm." ifadelerini kullanıyor.

TRT World Baş Yapımcılarından Alexandra Pauliat ise "Off the Grid" belgeselinin amacının Beşşar Esad'ın unutulmuş kurbanlarıyla tanışmak ve baskıcı sistemine karşı koymak olduğunun altını çizerek, tek suçu bu sistemi sorgulamak isteyen sıradan insanlara söz vermek olduğunu belirtiyor.

TRT World Haber ve Programlar Direktörü Fatih Er de "TRT World insan hikayelerine değer veriyor. Halkın kendi fikrini oluşturabilmesi için Suriye halkının çektiği acıları ekrana getirmek bizler için son derece önemli" değerlendirmesini yaptı.