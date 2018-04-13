TRT World sunucusundan İsrail Büyükelçisi'ne zor soru

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh’nin “İsrail ordusu en ahlaklı ordulardan biridir” ifadesine TRT World suncusu İmran Garda, “silahsız sivil Filistinlileri öldürmek mi ahlaki?” diye karşılık verince, büyükelçi zor anlar yaşadı.

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh TRT World’de yayınlanan ‘newsmaker’ programına konuk oldu. Programın ana konusu geçtiğimiz hafta Toprak Günü gösterilerinde sivil Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiydi.

Büyükelçi Na’eh, İsrail ordusunun sivilleri hedef almadığını, öldürülenlerin Hamas üyesi olduğunu ileri sürdü. Bununla da yetinmeyen Na’eh “İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordularından biri” dedi.

Bu sözler üzerine programın sunucusu İmran Gardah, İsrailli Büyükelçi'ye zor anlar yaşatan bir karşılık verdi. Garda, hem geçtiğimiz hafta hem de daha önce İsrail askerleri tarafından öldürülen silahsız Filistinlilerin görüntüleri eşliğinde Büyükelçi'ye “üzgünüm ama silahsız sivil insanların keskin nişancılar tarafından kafalarından vurularak öldürülmesi mi ahlaki?” diye karşılık verdi. TRT World sunucusunun çıkışı karşısında zorlanan Büyükelçi Na’eh, soruya “bu kişiler bizim askerler için tehdit oluşturdukları için öldürüldüler” şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: TRT Haber