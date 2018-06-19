TRT World sunucusundan Amerikalı konuğuna alkışlanacak soru

TRT World’ün en çok izlenen programı Newsmakers'da bu hafta konu Türkiye seçimleriydi.

Ünlü sunucu İmran Garda programında Türkiye karşıtı isimleri ağırladı. Bunlardan biri de ABD Eski Savunma Bakanı Yardımcısı Lawrence Korb'tu.

Provokasyon kokan yorumlar

Korb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçimleri kazanamayacağını iddia etti.

"Önemli bir dönüm noktasındayız ve seçimden sonra ne olacağını görmemiz lazım. İlk turda ne kadar oy alacağını görmemiz gerek. Bence ilk turda çoğunluk sağlayamayacak."

Köşeye sıkıştıran diktatör sorusu

Ünlü sunucu Garda cevabıyla Lawrence Korb'a zor anlar yaşattı.

"Şimdi diyorsunuz ki ilk turda çoğunluk sağlayamayacak. O zaman çok iyi bir diktatör değil demek ki. Yani oyları alamayacak diyorsanız. Bu demokrasi değil mi? O zaman çok kötü bir diktatör oluyor. Nasıl Erdoğan'ı diktatör olarak suçluyorsun?"

Asılsız iddialarına devam etti

Amerikalı eski bakan yardımcısı bu sefer de asılsız bir iddia ortaya attı, Erdoğan'ın rakiplerini hapse atacağını söyledi.

"Çoğunluğu sağlayamazsa ve ikinci tura giderse ve kazanırsa ondan sonra ne olacak? Geçmişteki gibi politik rakiplerini hapse mi atacak?"

Kanıt istedi, derin bir sessizlik kapladı

Bu sözler üzerine Ganda eski bakana "Elinizde bugüne kadar Erdoğan'ın seçimde yendiği politik rakiplerini hapse attığına dair bir kanıt var mı?" diye sordu, ancak yanıt gelmedi.

Programın Türk konuğu ise TRT’yi suçlayınca İmran Garda konuğa TRT ekranlarında programa katıldığını hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber